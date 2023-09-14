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Сегодня, 09:45

ЦСКА поздравил Ивицу Олича с 44-летием

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Ивица Олич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА поздравил бывшего нападающего и экс главного тренера команды Ивицу Олича с днем рождения.

Сегодня, 14 сентября хорвату исполняется 44 года.

Как футболист Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

Хорват был главным тренером красно-синих с марта по июнь 2021 года.

Ивица Олич
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ФК ЦСКА (Москва)
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