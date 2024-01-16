ЦСКА: расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024

Футболисты ЦСКА вышли из зимнего отпуска в пятницу, 12 января. Часть игроков в течение двух дней проходили обследование в клинике в Лужниках. Легионеры клуба по согласованию с тренерским и медицинским штабом пройдут медосмотр по окончании сборов. Их у ЦСКА запланировано всего три.

Первый пройдет с 14 по 26 января в Абу-Даби, где запланировано две товарищеские игры. Два других сбора планируется провести в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14-го по 25 февраля. На каждом из них команда сыграет по три матча.

Расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024*:

25 января. ЦСКА — «Торпедо».

1 февраля. ЦСКА — «Андижан».

5 февраля. ЦСКА — «Факел».

9 февраля. ЦСКА — «Сочи».

16 февраля. ЦСКА — «Родина».

20 февраля. ЦСКА — «Химки».

24 февраля. ЦСКА — «Динамо».

* Расписание матчей в рамках зимних сборов и список соперников будет дополнено позже на этой странице.

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

ЦСКА набрал за 18 туров 28 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.