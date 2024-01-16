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Сегодня, 21:00

ЦСКА: расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024

Игроки ЦСКА вышли из зимнего отпуска 12 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футболисты ЦСКА вышли из зимнего отпуска в пятницу, 12 января. Часть игроков в течение двух дней проходили обследование в клинике в Лужниках. Легионеры клуба по согласованию с тренерским и медицинским штабом пройдут медосмотр по окончании сборов. Их у ЦСКА запланировано всего три.

Первый пройдет с 14 по 26 января в Абу-Даби, где запланировано две товарищеские игры. Два других сбора планируется провести в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14-го по 25 февраля. На каждом из них команда сыграет по три матча.

Расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024*:

  • 25 января. ЦСКА — «Торпедо».
  • 1 февраля. ЦСКА — «Андижан».
  • 5 февраля. ЦСКА — «Факел».
  • 9 февраля. ЦСКА — «Сочи».
  • 16 февраля. ЦСКА — «Родина».
  • 20 февраля. ЦСКА — «Химки».
  • 24 февраля. ЦСКА — «Динамо».

* Расписание матчей в рамках зимних сборов и список соперников будет дополнено позже на этой странице.

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

ЦСКА набрал за 18 туров 28 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

&laquo;Спартак&raquo;, как и&nbsp;прошлой зимой, отправится на&nbsp;сборы в&nbsp;Дубай. «Ахмат» уже в Турции, «Спартак» будет в отпуске еще 10 дней. Где и как клубы РПЛ готовятся к рестарту сезона

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ФК ЦСКА (Москва)
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