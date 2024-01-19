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РПЛ

Сегодня, 15:39

ЦСКА рассматривает вариант аренды Кругового из «Зенита-2»

Артем Бухаев
Корреспондент
Даниил Круговой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», ЦСКА рассматривает вариант с арендой Данила Кругового из «Зенита-2». Руководство клуба и тренерский штаб ЦСКА хотят видеть 25-летнего игрока в команде уже весной. С высокой долей вероятности, переговоры между ЦСКА и «Зенитом» по возможному арендному подписанию начнутся в ближайшее время.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года.

До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

Данил Круговой
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
14
48
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