Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал о планах по комплектованию состава.

«Мне нравится состав «Спартака», здесь собраны отличные игроки. Я видел, что они играют с сердцем — это очень важно. Страсть — это самое важное в футболе. Играть за «Спартак» — честь, я увидел, что игроки понимают и уважают это. Нам необходимо сократить количество игроков в первой команде. Нельзя говорить о доверии молодым игрокам и иметь 27 человек в команде. Я не сторонник резких перемен и не хочу, чтобы в одно трансферное окно приходило по 10-15 новичков. На мой взгляд, самое оптимальное количество игроков в команде — 25 человек. Надеюсь, что в будущем, при возвращении команды в Лигу чемпионов, можно будет говорить об увеличении числа футболистов в команде», — сказал Амарал в интервью пресс-службе красно-белых.

22 декабря 2023 года «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал португалец Томаш Амарал. До этого он работал в «Бенфике».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.