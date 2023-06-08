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Сегодня, 07:09

Данилин: «Лучше у «Пари НН» была только реализация»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Родины» Максим Данилин прокомментировал поражении от «Пари НН» (0:3) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Не получилось реализовать свои моменты. Момента четыре точно было. Их точно нужно было реализовывать. И если бы мы реализовали эти моменты в первом тайме, то игра сложилась бы по-другому. Только в этом компоненте они нас и превзошли. Мы смотрелись не хуже команды РПЛ.

Не сказал бы, что играли против команды выше рангом. Тот же «Рубин» ничем не хуже. Мы играли на равных. Лучше у них была только реализация», — цитирует «Спорт День за Днем» Данилина.

Ответная игра состоится в Нижнем Новгороде 10 июня. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/poluzashchitnik-rodiny-danilin-my-smotrelis-ne-khuzhe-pari-nn
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