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Сегодня, 11:17

Давила надеется, что у него будет возможность проявить себя в ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Виктор Давила высказался о первых впечатлениях от пребывания в армейском клубе и оценил свои шансы проявить себя в чемпионате России.

«Это большой клуб, с большой историей, которая всем известна. Я приехал в очень красивый город. Надеюсь, у меня появится возможность проявить себя в этом великом клубе. Было невероятно иметь возможность помочь команде в матче с «Зенитом» на своем поле, при такой поддержке. Надеюсь, я смогу доставить удовольствие этим людям своей игрой. Адаптация проходит хорошо. Мне очень помогает Виктор Мендес. Мы уже были с ним знакомы, делили с ним раздевалку в сборной Чили. Он тот, кто открывает мне здесь все двери», — приводит слова Давилы Metaratings.ru.

25-летний чилиец присоединился к ЦСКА в августе 2023 года и провел за московский клуб три матча.

Источник: https://metaratings.ru/news/davila-o-cska-nadeyus-u-menya-poyavitsya-vozmozhnost-proyavit-sebya-v-etom-velikom-klube-280661/
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
0
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
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 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
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Краснодар – Спартак
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3.09 13:00
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 3 : 0
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Локомотив – Балтика
 3 : 2
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 1 : 2
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