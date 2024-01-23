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РПЛ

Сегодня, 20:41

De Telegraaf: продажа Угальде в «Спартак» может стать рекордной для «Твенте»

Виктория Кравченко
Угальде.
Фото Global Look Press
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Продажа нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак» может стать рекордной для голландского клуба, сообщает De Telegraaf.

По данным источника, «Твенте» может заработать на трансфере футболиста более 14 миллионов евро.

На данный момент самым крупным заработком с продажи игрока был переход Душана Тадича в «Саутгемптон» в 2014 году за 14 миллионов евро.

Контракт футболиста с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Нидерландов Угальде провел 25 матчей, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://www.telegraaf.nl/sport/1333695192/fc-twente-kan-recordbedrag-opstrijken-voor-spits-manfred-ugalde
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Манфред Угальде
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