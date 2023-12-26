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Сегодня, 22:28

Деменко назвал Ивича лучшим тренером первой половины сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Максим Деменко поделился мнением об итогах первой части сезона.

«Лучший тренер сезона? Это Ивич. Из-за успехов «Краснодара». Команда там всегда была хорошая, что говорит о добротной селекционной работе. Футболисты, которые попадают в «Краснодар», все достаточно хорошего уровня. Даже молодые ребята, которые приходят в первую команду, становятся интересными игроками. Думаю, что заслуга Ивича в том, что его команда идет на первом месте, более пятидесяти процентов», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» (38 очков) ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда Владимира Ивича опережает «Зенит» на 2 очка. Третьим в турнирной таблице идет «Динамо» (32 очка).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005522877_demenko_zasluga_ivicha_v_tom_chto_krasnodar_idet_na_pervom_meste_bolee_pyatidesyati_procentov
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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