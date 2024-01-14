Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:56

Деменко назвал пять клубов РПЛ, которые будут бороться за чемпионство

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Бывший защитник «Краснодара» Максим Деменко рассказал, кого считает главными претендентами на золото в чемпионате России-2023/24.

«Между «Краснодаром» и «Зенитом» есть два очка разницы. Одна игра, и все может поменяться. Но есть и другие команды. «Динамо» отстает от лидера на шесть очков. Все впереди, будет борьба. Еще неизвестно, какие будут трансферы в клубах. Мы видим, что «Зенит» сейчас активно решает свои трансферные вопросы. Думаю, что «Краснодар» пока выжидает, но будут два-три приобретения.
В «Спартак» пришел новый специалист из Португалии. Теперь много разговоров о других футболистах. Концовка чемпионата будет интересной. В мой список фаворитов входят «Краснодар», «Зенит», «Динамо», «Локомотив» и «Спартак». Вот эти команды будут действительно бороться», — приводит Betonmobile слова Деменко.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2023/24 с 38 очками в 18 матчах, «Зенит» идет вторым с 36 очками. «Динамо» занимает третью строчку с 32 очками, «Локомотив» — четвертый с 31 очком, «Спартак» — пятый с 30 очками.

Источник: Betonmobile
3
0
Читайте также
Большунов выиграл 14-ю гонку подряд на Кубке России
Биатлонистки Тильда Йоханссон, Хло Шевелье и Анна Вайдель объявили о паузе в карьере
Wildberries не смогла связаться с 54 сотрудниками сгоревшего склада в Петербурге
Каскадер Захаренков скончался в возрасте 38 лет
Политолог назвал «болезнь X» планом по уничтожению населения
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Корякин будет выступать за «Родину» на правах аренды до конца сезона