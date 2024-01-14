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Сегодня, 22:26

Главный тренер «Сочи» Морено определился с помощниками

Алина Савинова
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Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Роберта Морено в «Сочи».

Как сообщает пресс-служба сочинского клуба, помогать 46-летнему специалисту в команде будут испанские тренеры Эдуардо Докампо, Хуан Хосе Муньос Карретеро и тренер по физической подготовке Хавьер Лагунас Чокарро.

Также отмечается, что в тренерском штабе «Сочи» продолжат работать Дмитрий Бородин (тренер вратарей), Александр Веряскин (тренер) и Пэтру Лэзэрэску (тренер по физической подготовке).

Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Сообщалось, что он заключил контракт с клубом на 2,5 года с опцией продления еще на два.

После 18 туров «Сочи» с 11 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2023-2024/znakomimsya-s-novym-trenerskim-shtabom-komandy/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Роберт Морено
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