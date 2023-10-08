Деменко оценил игру «Ростова» в матче с «Краснодаром»

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко оценил камбэк команды с 0:2 в матче 11-го тура РПЛ с «Ростовом», который завершился победой «Краснодара» 3:2.

«Никто не ожидал, что «Ростов» так здорово начнет. И что произошло во втором тайме, тяжело судить, те же самые игроки были, но «Краснодар» нашел силы и эмоции, чтобы отыграться. Что происходит с «Ростовом»? Третий матч такой. Что-то в плане психологии действительно происходит в команде: выигрывали 2:0 и проигрывают 2:3. А «Краснодар» в какой-то степени молодцы, что даже при плохой игре в первом тайме демонстрировали свой характер. И дальше все равно находятся в таблице на первом месте», — приводит слова Деменко Metaratings.ru.

После 11 туров «Ростов» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует — «Краснодар» (27 очков).