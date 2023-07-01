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Сегодня, 13:23

Деменко ответил на вопрос, может ли решение чешских властей повлиять на работу Лички и Ярошика в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист Максим Деменко отреагировал на решение правительства Чехии спортсменам выступать в России.

«Это все политические моменты. Поэтому, здесь не так все ясно и понятно в той или иной ситуации. Наверное, не нужно афишироваться и так такое время сложное. Нам не до Европы, которая там все это вытворяет. Надо идти и заниматься своими вопросами и не обращать внимание на то, что они там делают», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

В РПЛ работают Марцел Личка в «Динамо» и Иржи Ярошик в «Оренбурге». Оба специалиста являются гражданами Чехии.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10968281-demenko-otvetil-na-vopros-mozhet-li-reshenie-cheshskih-vlastej-povliyat-na-rabotu-lichki-i-yaroshika-v-rossii.html
Иржи Ярошик
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
Марцел Личка
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