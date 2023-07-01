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Сегодня, 13:17

Пономарев считает, что Карраскаля нельзя оштрафовать за плохую игру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слова Игоря Корнеева, который считает, что хавбек армейцев Хорхе Карраскаль играет хуже своих возможностей.

«Да, я читал его высказывание. Игорь сравнил его с овощем и сказал, что Хорхе поливают, а его нужно бить! Как можно сейчас наказать футболиста за плохую игру? Да никак. Можно штрафовать его, но только если это прописано в контракте. Сейчас с футболистами бесполезно разговаривать — они все богатые и на сумасшедших контрактах, их может испугать только потеря денег. Ему нужно дать шанс. Но если он продолжит снова тянуть лямку, то он него нужно будет избавляться. Карраскалю нужно пахать и доказывать свою состоятельность Федотову», — приводит слова Пономарева «РБ Спорт».

В 2022 году Карраскаль подписал контракт с ЦСКА на четыре года. В составе армейцев 25-летний колумбиец провел 47 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-kak-mozhno-nakazat-karraskalya-za-plohuyu-igru-sejchas-futbolistov-pugaet-tol-ko-poterya-deneg/
Владимир Пономарев (СССР)
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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