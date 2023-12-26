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Деменко поделился мнением о влиянии Салиховой на успехи «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о влиянии Заремы Салиховой на успехи «Спартака».

«Салихова говорит, что за два года выиграла все, что было возможно на тот момент? Мы прекрасно понимаем с вами все эти моменты. Был руководитель, это была его супруга. Потом, я так понимаю, супруг выставил как бы генеральным директором Зарему. Я так считаю, у Заремы была должность генерального директора. Сейчас она может в какой-то степени так говорить, потому что сегодня нет результата. Но если мы вспомним, когда Каррера стал чемпионом, там была немного другая позиция. Там Зарема не была задействована. Сейчас «Спартак» взял бронзу, а она — серебро и Кубок России. Конечно, она может говорить о том, что это не максимальный показатель «Спартака». Потому что она видит результаты. Но она не хочет вспоминать, когда «Спартак» стал чемпионом, тогда серебро — это уже провал получается», — приводит слова Деменко Metaratings.ru.

3 мая 2021 года Салихова вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она приняла решение о выходе из совета, так как была не согласна с назначением Руя Витории на пост главного тренера команды и с трансферными целями красно-белых. Ее супруг покинул московский клуб в 2022 году. Он управлял «Спартаком» 18 лет.

Источник: https://metaratings.ru/news/demenko-zarema-mozhet-govorit-chto-vyigrala-so-spartakom-vsyo-potomu-chto-segodnya-net-rezultata-319026/
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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