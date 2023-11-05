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Сегодня, 10:06

Деменко рассказал, кого считает лучшим нападающим РПЛ

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко назвал форварда ЦСКА Федора Чалова лучшим нападающим РПЛ на данный момент.

«Лучший нападающий РПЛ прямо сейчас? Если брать как бомбардира и количество забитых мячей сейчас, то я бы выделил Кассьерру. Но мне нравится, как сейчас выступает Федор Чалов. Видно, что он в ЦСКА — лидер команды. Он и забивает, и разыгрывает. Он более разносторонний, чем, например, Джон Кордоба. Чалов ищет передачи и моменты. Да, Кордоба атлетичен, но если взять российских игроков, то Чалов», — цитирует Деменко Legalbet.

В текущем сезоне 25-летний Чалов провел 13 матчей в РПЛ, в которых отметился 7 голами и 1 результативной передачей. На счету 26-летнего Матео Кассьерры 11 забитых мячей и 2 голевые передачи в 13 играх чемпионата России. В активе 30-летнего Джона Кордобы 6 голов и 3 результативные передачи в 13 встречах.

Источник: https://legalbet.ru/news/demenko-nazval-luchshego-napadayushego-rpl/
Максим Деменко
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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