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Деменко: «Новость о продлении контракта Семака может здорово сказаться на коллективе»

Деменко считает, что продление контракта Семака поможет «Зениту» психологически
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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко оценил решение руководства «Зенита» продлить контракт с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

«Видимо, руководство «Зенита» новым долгосрочным контрактом хочет показать свое доверие к специалисту, который на протяжении многих лет приводит команду к чемпионству. Думаю, Сергею Богдановичу очень приятно, что даже на фоне такого не самого удачного и стабильного сезона с ним все равно хотят продлить соглашение. Также новость о продлении контракта Семака может очень здорово сказаться на коллективе. Футболисты же тоже могут засуетиться, если бы пошла информация о смене тренера. Но в целом я бы не сказал, что трудно представить кого-то у руля «Зенита», кроме Семака. Есть достаточно специалистов, которые могли бы или хотели бы поработать в петербургском клубе», — приводит слова Деменко Legalbet.

По мнению бывшего игрока «Зенита», руководство сине-бело-голубых устраивают отношения, которые выстроил Семак между тренерским штабом и футболистами. При этом, нет гаранитий, что сам он захочет столько лет работать на одном месте.

«Ситуации в жизни и спорте все-таки бывают разные», — резюмировал Деменко.

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился с Семаком о продлении контракта до 2030 года.

Семак возглавляет команду с лета 2018 года и стал абсолютным рекордсменом по числу побед в качестве главного тренера «Зенита». Кроме того, он самый титулованный специалсит в истории петербургского клуба. Вместе с командой Семак завоевал десять трофеев: пять чемпионств, Кубок страны и четыре Суперкубка России.

Источник: Legalbet
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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