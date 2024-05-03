Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:35

Агент Обухова — о контракте с «Оренбургом»: «Этот вопрос отложили до завершения сезона»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Футбольный агент Сергей Пушкин высказался об истекающем контракте нападающего Владимира Обухова с «Оренбургом». Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня этого года.

«Сейчас главная задача — восстановление Владимира. Что касается контракта, этот вопрос мы отложили до конца сезона. Летом обсудим. Сейчас пока непонятно, где окажется команда по окончании сезона», — приводит «РБ Спорт» слова Пушкина.

В текущем сезоне 32-летний Обухов провел за «Оренбург» 22 матча во всех турнирах и забил 5 голов. Он выступает за оренбургскую команду с 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Владимир Обухов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
0
Читайте также
Алькараса обвинили в организации договорных матчей
Медведев — о полученной в Мадриде травме: «Почувствовал, что мое бедро застопорилось, и я не мог бежать»
«Известия» показали кадры задержания участников секты «Фалунь Дафа» в Москве
Федотов убрал Акинфеева, армейцев выручили перекладина и штанга, Карасев отказался ставить пенальти, Семака спас от позора ветеран. Что случилось в матче ЦСКА - «Зенит»
Медведев назвал швейцарскую конференцию крахом «мирного плана» Зеленского
ФСБ показала кадры с диверсантом ГУР, ликвидированным при задержании
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Агентство Роши: «Виллиан проводит великолепный сезон»

Деменко: «Новость о продлении контракта Семака может здорово сказаться на коллективе»