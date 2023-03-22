Деменко: «Думаю, Талалаев на следующий сезон без работы не останется»

Бывший российский футболист Максим Деменко назвал неожиданной новость об уходе Андрея Талалаева с поста главного тренера «Торпедо».

«Неожиданная новость. Талалаев все время говорил, что команда будет стараться и биться. Видимо, пошли какие-то внутренние разговоры. Осталось 10 туров. Возможно, это просто позиция клуба. Талалаев — очень интересный наставник, на самом деле. Не знаю даже, что правильно в такой ситуации. «Торпедо» будет очень тяжело оставшуюся часть сезона. Интересно послушать мнение об увольнении самого Талалаева. Он очень квалифицированный тренер. Я думаю, что на следующий сезон без работы он не останется. Предложения в любом случае будут. Он приходил в команды и мотивировал их, придавал что-то свое», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.