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Сегодня, 22:18

Деменко шокировала новость об увольнении Бердыева из «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сочинской «Жемчужины» Максим Деменко прокомментировал увольнение Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Очень неожиданная новость. Меня эта новость шокировала. Думаю, что что-то произошло в отношениях с руководством. Просто очень удивляет такое увольнение. Однозначно, несправедливое решение по отношению к Бердыеву. Его прихода так ждали в команде. Скорее всего, что-то произошло наверху. Он покидает клуб не по игровым причинам. Он пробыл совсем мало на посту тренера. Игра у команды была при нем. Мы не знаем всех тонкостей, но это явно не по игровым качествам. Что-то с отношениями с руководством. Интересно, что случилось. Думаю, позже все раскроется. Он мог бы построить новую команду, если бы получил время. Бердыев умеет это делать», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов.

Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005079901_demenko_prihoda_berdyieva_tak_jdali_v_komande_skoree_vsego_chto-to_proizoshlo_naverhu
Максим Деменко
Футбол
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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