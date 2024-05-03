Денис Давыдов — о продлении контракта с Слишковичем: «Затрудняюсь ответить. Время покажет»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов считает, что руководству красно-белых стоит принимать решение по главному тренеру Владимиру Слишковичу после сезона.

«Стоит ли оставлять Слишковича, если он выиграет трофей? Может быть и стоит, но надо понять, какой микроклимат в команде. Какой контакт у тренера с игроками. В любом случае, решать руководству. Затрудняюсь ответить. Время покажет», — цитирует «РБ Спорт» Давыдова.

После отставки испанского специалиста Гильермо Абаскаля «Спартак» провел 5 матчей во всех турнирах, в которых одержал 3 победы и дважды сыграл вничью.

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые идут на четвертом месте, набрав 42 очка. В следующей игре «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН» 5 мая.