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9 января, 23:11

Машкарин: «Бонус Агапова — возраст, его как минимум можно рассматривать на перспективу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Селекционер ЦСКА Денис Машкарин назвал сильные стороны новичка команды защитника Ильи Агапова.

— Бонус Агапова — его возраст, то есть, его как минимум можно рассматривать на перспективу. Но последние игры, которые он провел за «Нижний», и неслучайное приглашение в расширенный список сборной, говорит о том, что потенциал у него есть, и ЦСКА рассматривает его уже сейчас как боевую единицу. А сказать сразу, будет он играть в составе, или сначала игроком ротации, сложно, — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

— ЦСКА, может быть, готовит еще какой-то трансфер, который нас всех удивит?

— Это процесс постоянный. Ну и ЦСКА умеет удивлять и радовать своих болельщиков.

6 января ЦСКА объявил о подписании контракта с Агаповым до 2027 года.

В текущем сезоне 21-летний Агапов сыграл за «Нижний Новгород» 16 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
ФК ЦСКА (Москва)
Денис Машкарин
Илья Агапов
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