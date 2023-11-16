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Судейство

Сегодня, 14:53

Денисов рассказал, как прошла встреча футболистов «Спартака» с Мажичем: «Пытались добиться ясных объяснений»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос «СЭ» о встрече с главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем.

Мажич встретился с футболистами «Спартака» и «Динамо» в среду, 8 ноября. Глава департамента судейства рассказал игрокам и тренерам команд о современных трактовках различных моментов и разобрал наиболее сложные эпизоды из матчей РПЛ и FONBET Кубка России.

«Мы посидели где-то час, может, чуть больше. Были интересные моменты. Нам показывали фрагменты из матчей. Что-то стало понятнее, что-то они показали неочевидное. Немного поспорили, в хорошем смысле. В целом все прошло позитивно. Были конкретные вопросы, пытались добиться ясных объяснений и четкости», — сказал Денисов «СЭ».

Милорад Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
Милорад Мажич
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