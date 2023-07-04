Деспотович: «В Слуцком больше женского, чем мужского. В «Рубине» со мной поступили, как девочки»

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру казанцев Леониду Слуцкому и экс-спортивному директору клуба Олегу Яровинскому.

«Какие у меня сейчас отношения с Яровинским? Это человек, которому улыбаешься в лицо, но хорошо о нем не думаешь. Он поступает так же. Вот такие у нас отношения. Я о Слуцком ничего плохого не говорил — а они со мной поступили как девочки. В Слуцком вообще больше женского, чем мужского.

Я правду сказал и не боюсь ее. Правда — самая обидная вещь. Я не обманываю. Есть люди, которые могут это подтвердить. Слуцкий — это на 70 процентов девушка, на 30 — мужчина. Считайте, это моя бывшая: мы расстались, потому что любовь прошла», — приводит Sport24 слова Деспотовича.

Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года по январь 2022 года. Под руководством Слуцкого форвард забил 15 голов и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за казанцев.

30 января 2022 года «Рубин» объявил о расторжении контракта с Деспотовичем по обоюдному согласию сторон. Спустя несколько дней форвард перешел в тульский «Арсенал», за который выступает до сих пор.

Леонид Слуцкий тренировал «Рубин» в период с декабря 2019 года по ноябрь 2022 года. В сезоне-2021/22 команда под его руководством вылетела из РПЛ в Первую лигу.

Яровинский пришел в «Рубин» вместе со Слуцким и покинул клуб в январе 2023 года.