Детский тренер Джикии: «Я бы хотел, чтобы Георгий продолжил карьеру в своем родном клубе — «Локомотиве»

Тренер капитана и защитника «Спартака» Георгия Джикии в академии «Локомотива» Александр Антипов прокомментировал «СЭ» возможный переход игрока к железнодорожникам.

«Я бы хотел, чтобы Георгий продолжил карьеру в своем родном клубе, воспитанником которого он и является. А там — как сложится. Он большой профессионал. В «Локомотиве» у него будет больше игровой практики. Команде необходим левый центральный защитник. Плюс его лидерские качества в раздевалке и на поле не помешают «Локо». Да, там есть уже Дзюба, Баринов, но в плане игры в обороне лидер бы им не помешал», — сказал Антипов «СЭ».

Антипов также ответил на вопрос, что нужно сделать Джикии, чтобы вернуться в стартовый состав «Спартака».

«Можно, конечно, бороться и за место в «Спартаке». Тут рецепт один — тренироваться, доказывать, что он в принципе и делает. Пока тренер отдает предпочтение другому футболисту. Хотя я считаю, что Джикия сильнее Бабича. Ну а что он может сделать, чтобы поменять мнение тренера, кроме как работать на тренировках?» — добавил Антипов.

В текущем сезоне Джикия принял участие в 6 матчах РПЛ. В стартовом составе он появился 5 раз. Также на его счету 3 матча в Кубке России.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Нынешний контракт россиянина действует до конца мая 2024 года.