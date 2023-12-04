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Сегодня, 15:33

Калешин заявил, что в России надо вернуться на систему «весна-осень»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер Евгений Калешин предложил вернуть старый формат проведения чемпионата России.

«Второй момент: чтобы российский футбол перестал деградировать, нужно возвращаться на систему «весна-осень». Россия — северная страна. У нас перерыв зимой пять месяцев — это бред! Как это людям в голову влезло, что теперь они не могут от этого отказаться? Нам обещали, что мы будем выигрывать в еврокубках, — где это все? Это чьи-то сказки! Меня больше всего поражает, что эти люди молчат, которые рассказывали эти сказки! Где турниры? Мы можем все ошибаться, почему бы не признать свою вину и не вернуться на «весна-осень»? Бог всех прощает. Кто тебя здесь накажет? Давайте вернемся на правильный, советский путь, когда мы были чемпионами!» — приводит слова Калешина «РБ спорт».

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень-весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kaleshin-nuzhno-vozvrashhat-sya-na-vesnu-osen-obeshhaniya-pro-pobedy-v-evrokubkah-skazki/
Футбол
РПЛ
Евгений Калешин
0
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