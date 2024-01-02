Дик Адвокат рассказал о преимуществе Аршавина в тренерской карьере

Бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат в разговоре с «СЭ» высказался об обучении Андрея Аршавина на тренерскую лицензию.

«Ого! Отличное решение. Он был великолепным игроком, поэтому он сможет передавать опыт другим игрокам, особенно молодым. Это важно. В России я работал со многими крутыми футболистами, Аршавин однозначно один из них», — сказал Адвокат «СЭ».

Аршавин начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС летом 2023 года. Вместе с ним обучение проходят Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Игорь Смольников, Динияр Билялетдинов, Игорь Денисов.