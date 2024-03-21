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21 марта, 17:34

«Динамо» получило от ФИФА мотивировочную часть по делу норвежца Норманна

Алина Савинова
Матиас Норманн.
Фото ФК «Динамо»
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что руководство клуба получило от ФИФА мотивировочную часть по делу о разрыве контракта норвежского полузащитника Матиаса Норманна.

«Мы получили мотивировочную часть от ФИФА по делу о Матиасе Норманне», — приводит ТАСС слова Пивоварова.

3 марта стало известно, что Норманн проиграл суд «Динамо» в трибунале ФИФА. Московский клуб обратился в трибунал после того, как норвежец, игравший в команде на правах аренды из «Ростова», улетел из России за несколько недель до окончания срока аренды с бело-голубыми. Однако Пивоваров отмечал, что клуб может подать апелляцию на решение ФИФА после изучения мотивировочной части, поскольку сумма компенсации должна быть больше.

20 августа «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна. В прошлом сезоне он выступал за «Динамо» и провел в составе бело-голубых 18 игр. Клуб не объявлял о расторжении контракта с 27-летним норвежцем.

Источник: ТАСС
Матиас Норманн
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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