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Сегодня, 12:50

«Динамо» и ЦСКА продолжают переговоры по Карраскалю, но есть и альтернативный кандидат

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Между «Динамо» и ЦСКА продолжается коммуникация по полузащитнику армейцев Хорхе Карраскалю. На данный момент динамовцев смущают поведенческие моменты игрока в ЦСКА и предыдущих командах, хотя футбольные качества и адаптированность игрока к РПЛ являются аргументами «за». В этой связи взять Карраскаля «Динамо» согласится только при умеренной цене, отражающей совокупность всех рисков.

Более того у «Динамо» есть альтернативный кандидат на позицию атакующего полузащитника из Южной Америки. Не адаптированный, но с высоким потенциалом и при этом более выгодный (вариант взять через аренду с правом выкупа).

Решение по этому игроку должно быть принято в начале следующей недели. Коммуникация по игроку активно идет. Пока он выглядит более реалистичным вариантом. Поэтому в истории с Карраскалем важна скорость принятия решений с обеих сторон.

По информации «СЭ», торг между клубами идет вокруг цифры 7-8 миллионов.

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Хорхе Карраскаль
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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