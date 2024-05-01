Аленичев: «Уважаю футболистов «Спартака», но 6-7 игроков летом нужно будет поменять»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что летом красно-белым нужно перестраивать команду и расстаться с 6-7 игроками.

«Уважаю всех футболистов «Спартака», но 6-7 игроков летом нужно будет поменять. Команде нужен креативный полузащитник, какими были Титов и Алекс. Это самая главная позиция для усиления «Спартака». И чтобы клуб претендовал на чемпионство, атаку тоже нужно усилить», — приводит слова Аленичева Sport24.

«Спартак» с 42 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ и вышел в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России.