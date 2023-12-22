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Сегодня, 15:48

Булыкин — о продлении контракта Леонченко: «Он показал себя неплохим директором»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» высказался о продлении контракта с генеральным директором железнодорожников Владимиром Леонченко сроком на два года.

«Немцы в команде натворили ерунды как в спортивном плане, так и в структуре клуба. Но все потом исправили, и Леонченко показал себя неплохим директором. Мы можем оценить только спортивные успехи клуба, которые были после ухода немецкой команды. Экономическую составляющую мы не знаем. Посмотрим, как будут дальше складываться дела у клуба», — сказал Булыкин «СЭ».

51-летний функционер работает в «Локомотиве» с декабря 2020 года.

Владимир Леонченко
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
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