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Булыкин о «Спартаке»: «Надо быть на голову выше, чтобы судьи не смогли помешать»

Булыкин высказался о судействе в нынешнем сезоне РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какие команды удивили его в плохом и хорошем смыслах после возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), а также высказался о судействе, отметив, что арбитры принимают много спорных решений.

«В хорошем удивил «Локомотив» вместе с Дзюбой. В плохом — ЦСКА и «Спартак», хотя во втором случае больше вопросов к судьям, и «Краснодар» можно сюда отнести. Эти команды должны были хорошо выходить после зимней паузы, но не получилось. Со «Спартаком» можно апеллировать к судьям, но надо было выигрывать и без судей, как любят говорить футболисты. Надо быть на голову выше, чтобы судьи не смогли помешать. Если смотреть по другим матчам, то всегда можно апеллировать к судьям, всегда есть вопросы, всегда есть пограничные решения, 50 на 50, которые можно принимать как в одну сторону, так и в другую. Много решений, которые трактуются только судьями, много моментов, которые оставляются на Экспертно-судейскую комиссию. Там уже решают, прав был судья или нет. Сейчас такие матчи упорные, что судейские решения являются очень значимыми», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Он также заявил, что в нынешнем сезоне было много решений, когда судьи ошибаются, но здесь ничего не сделаешь, уже поздно после игры что-то доказывать, потому что счет не изменится.

После 18 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. На втором месте — «Спартак» (37 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/06/19898581.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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