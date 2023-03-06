Фомин объяснил, почему назвал Тюкавина «кормильцем»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин объяснил, почему назвал нападающего Константина Тюкавина «кормильцем».

«Почему назвал Тюкавина «кормильцем»? Костя забил, принес команде победу. Дело в этом. Тюкавин сейчас — главный кормилец «Динамо»? Не знаю, но, если он будет каждый матч забивать, буду только рад. Пусть таким и остается», — приводит слова Фомина Sport24.

В матче против «Крыльев Советов» Константин Тюкавин забил единственный гол, поразив ворота самарцев на 91-й минуте.