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Сафонов пошутил о возможном переходе в «ПСЖ»: «Уже в Париже, устал круассаны есть»

Сафонов пошутил о своем возможном переходе из «Краснодара» в «ПСЖ»
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и его жена Марина Кондратюк пошутили о возможном трансфере футболиста в «ПСЖ».

В среду, 22 мая появилась информация о том, что 25-летний россиянин близок к переходу в парижский клуб за 20 миллионов евро.

Кондратюк выложила у себя в соцсетях видео, в котором сказала: «Мы уже в Париже, ребят. СМИ написали всю правду», а затем обратилась к мужу с вопросом: «Ты в Париже?».

«Да, устал уже круассаны есть», — ответил Сафонов.

Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер принял участие в 29 матчах, пропустил 27 голов и отыграл 10 встреч на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро. Контракт вратаря с «быками» действует до конца июня 2029 года.

Матвей Сафонов и&nbsp;Джанлуиджи Доннарумма. Готов ли Сафонов стать парижским Агкацевым? Даже ошибающийся Доннарумма остается звездой «ПСЖ»

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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