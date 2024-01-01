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РПЛ

1 января, 23:31

Дмитрий Хлестов: «За всю жизнь у меня ни разу не было похмелья»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Хлестов рассказал, что никогда не испытывал проблем со здоровьем из-за алкоголя.

«Вы говорите, что Ещенко посоветовал пиво и рассол от похмелья? Возможно, это и хороший совет, но мне сложно сказать наверняка. Я признаюсь вам, что за всю мою жизнь у меня никогда не было похмелья! Даже сегодня? Да, сегодня тоже его не было», — приводит слова Хлестова «РБ Спорт».

Ранее Хлестов неоднократно поддерживал идею возвращения пива на стадионы РПЛ. С 1992 по 2002 год он выступал за сборную России. В составе «Спартака» семь раз становился чемпионом страны.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Хлестов
ФК Спартак (Москва)
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