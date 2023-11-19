Хохлов: «Скучаю ли по работе? Я устал»

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Бывший главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов в комментарии «СЭ» рассказал, чем занимается сейчас.
В воскресенье, 19 ноября Хохлов принял участие в ретро-матче между «Локомотивом» и ЦСКА.
— Как вам играть под руководством Семина?
— Отлично. Как в старые добрые.
— Не жесткие были подсказы?
— Ну, Юрий Палыч... Это он мягко еще. Он знает, что сказать.
— Всем ли хватает сил?
— Думаю, не всем. Меня точно хватает на 40 минут. Леше Смертину, я думаю, и на все 80 хватит сил. У всех по-разному.
— Вы пропали из инфополя после отставки из «Сочи». Чем вы занимаетесь сейчас?
— Семьей. Отдыхаю. Вы правильно сказали, что я абстрагировался. Взял паузу. Нужно находиться в балансе. Надо отдохнуть. Перезагрузиться. Дальше видно будет.
— Не скучаете по работе?
— На данный момент я устал.
В январе этого года Хохлов вошел в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи», а после отставки Бердыева стал главным тренером команды.
47-летний специалист покинул сочинский клуб 17 сентября, стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.