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20 марта, 05:16

Хомуха: «Уткин — настоящий профессионал своего дела, он целая эпоха»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха выразил соболезнования в связи со смертью известного журналиста и комментатора Василия Уткина.

«Я лично не был с ним знаком, но он настоящий профессионал своего дела, он целая эпоха. Когда он был на «НТВ Плюс», его комментарии, его работа всегда была на высочайшем уровне», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Хомуху.

О смерти Уткина стало известно 19 марта. 6 марта ему исполнилось 52 года. Baza сообщила, что предварительной причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Василий Уткин. С другой планеты. Голышак вспоминает Василия Уткина
Источник: https://www.euro-football.ru/article/28/1005595943_homuha_utkin__nastoyaschiy_professional_svoego_dela
Дмитрий Хомуха
Футбол
Василий Уткин
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