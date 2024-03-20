Хомуха: «Уткин — настоящий профессионал своего дела, он целая эпоха»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха выразил соболезнования в связи со смертью известного журналиста и комментатора Василия Уткина.

«Я лично не был с ним знаком, но он настоящий профессионал своего дела, он целая эпоха. Когда он был на «НТВ Плюс», его комментарии, его работа всегда была на высочайшем уровне», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Хомуху.

О смерти Уткина стало известно 19 марта. 6 марта ему исполнилось 52 года. Baza сообщила, что предварительной причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.