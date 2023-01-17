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Сегодня, 16:33

Комбаров: «Сможет ли Рассказов проявить себя в «Крыльях»? Все в его руках!»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе защитника красно-белых Николая Рассказова в «Крылья Советов».

«Сможет ли Рассказов проявить себя в «Крыльях»? Все в его руках! Как будет работать, как проявит себя в новом коллективе с новым тренером. Данные у него есть. Доказывать только работой надо. Конкуренция в «Крыльях» хорошая. Все будет зависеть только от него», — сказал Комбаров «СЭ».

16 января Рассказов прибыл в расположение «Крыльев Советов».

25-летний футболист является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч. Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.

Дмитрий Комбаров
Николай Рассказов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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