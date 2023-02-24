Радченко: «Мы не можем решить проблему детско-юношеского футбола, и нам приходится натурализировать иностранцев»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на новость о том, что игроки петербургского клуба Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

«Теперь на два гражданина России стало больше. Это минус для российского футбола. Мы до сих пор не можем решить проблему детско-юношеского футбола в такой большой стране, и нам приходится натурализировать иностранцев», — приводит «РБ Спорт» слова Радченко.

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским футболистам.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо — с августа 2021-го.