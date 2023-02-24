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Сегодня, 20:08

Радченко: «Мы не можем решить проблему детско-юношеского футбола, и нам приходится натурализировать иностранцев»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на новость о том, что игроки петербургского клуба Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

«Теперь на два гражданина России стало больше. Это минус для российского футбола. Мы до сих пор не можем решить проблему детско-юношеского футбола в такой большой стране, и нам приходится натурализировать иностранцев», — приводит «РБ Спорт» слова Радченко.

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским футболистам.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо — с августа 2021-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-natsionalizatsiya-malkoma-i-klaudin-o-govorit-chto-est-problemy-v-detsko-yunosheskom-futbole/
Дмитрий Радченко
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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