Дмитрий Сенников: «В следующем сезоне «Локомотив» может бороться с «Зенитом»

Сегодня, 18:52
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в интервью «РБ Спорт» ответил на вопрос о перспективах московской команды в следующем сезоне. После 25 туров текущего чемпионата красно-зеленые занимают 10-е место в РПЛ
— Может ли «Локомотив» в следующем сезоне претендовать на призовые места?
— «Локомотив» может в следующем сезоне бороться с «Зенитом».
— Дзюба — лучший нападающий РПЛ на данный момент?
— Лучший нападающий находится в «Зените» — это Малком. Конечно, мало, кому удавалось забить 8 мячей, как Дзюбе. Понятно, что Малком сейчас 4 забил «Крыльям». Результат Дзюбы впечатляющий, он пришел и сразу стал забивать. Артем входит в топ-3 нападающих чемпионата России.
В 8 матчах РПЛ за «Локомотив» Дзюба забил 8 мячей. Малком лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 22 голами.