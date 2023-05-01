Романцев рассказал, что для него честь участвовать в ретро-матче «Динамо» — «Спартак»

Бывший тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о ретро-матче Победа между командами «Динамо» Сталинград и «Спартак» Москва в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

— Большое дело сделали организаторы. Большая честь участвовать в таком матче. Наша задача не только почтить память, но и показать хороший футбол. Если зрители уйдут довольные, будет хорошо.

Мы часто общаемся с Газзаевым, мы не дружили только тогда, когда были на поле. Свисток — и мы друзья по жизни.

— Кого бы вы хотели увидеть из тех, кого нет в вашей команде сейчас?

— Есть достаточно много игроков — Ледяхов, Никифоров, Карпин. Пока сразу в голову никто не приходит. Но если бы дали подумать, я бы назвал еще человек 20. Мы будем играть так, как умеем. Тактически мы не зациклены.