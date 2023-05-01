КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:59

Романцев рассказал, что для него честь участвовать в ретро-матче «Динамо» — «Спартак»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о ретро-матче Победа между командами «Динамо» Сталинград и «Спартак» Москва в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

— Большое дело сделали организаторы. Большая честь участвовать в таком матче. Наша задача не только почтить память, но и показать хороший футбол. Если зрители уйдут довольные, будет хорошо.

Мы часто общаемся с Газзаевым, мы не дружили только тогда, когда были на поле. Свисток — и мы друзья по жизни.

— Кого бы вы хотели увидеть из тех, кого нет в вашей команде сейчас?

— Есть достаточно много игроков — Ледяхов, Никифоров, Карпин. Пока сразу в голову никто не приходит. Но если бы дали подумать, я бы назвал еще человек 20. Мы будем играть так, как умеем. Тактически мы не зациклены.

Олег Романцев
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кудерметову обвиняют в «неправильном спонсоре». Скандал на турнире в Мадриде
Медведев победил друга по компьютерным играм. Даниил был в шаге от поражения
В метро Москвы задержали миллиардера Коротаева
МИД ФРГ сообщил о возвращении части дипломатов в Берлин из РФ
Путин наградил пятерых россиян званием Героя Труда РФ
Дело возбуждено по факту подрыва опоры ЛЭП в Ленинградской области
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитрий Сенников: «В следующем сезоне «Локомотив» может бороться с «Зенитом»

Агент Кайо: «Продление контракта? Он счастлив в «Краснодаре»