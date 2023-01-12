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Сегодня, 12:48

Дмитрий Сычев оценил перспективы Владимира Сычевого в «Крыльях Советов»

Виктория Кравченко
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Экс-нападающий сборной России, московских «Локомотива» и «Спартака» Дмитрий Сычев рассказал, что думает о будущем Владимира Сычевого в «Крыльях Советов».

— В прошлом сезоне мы восхищались Гамидом Агаларовым, ставшим в составе «Уфы» лучшим бомбардиром чемпионата, но после перехода в «Ахмат» его результативность резко снизилась. Сычевой не повторит его путь, особенно после перехода в самарские «Крылья Советов»?

— В любом случае рецепт один — продолжать работать. Посмотрим, как его будут использовать «Крылья Советов». Но Осинькин знает, как работать с нападающими, как их встраивать в игру. Тем более у них атакующий футбол с акцентом на действия впереди. Поэтому думаю, что все будет нормально. Вряд ли Владимир снизит требования к себе, — цитирует Сычева «Известия».

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за оренбуржскую команду в чемпионате России, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://iz.ru/1453276/aleksei-fomin/nashemu-futbolu-nuzhno-ostavatsia-v-evrope
Владимир Сычевой
Дмитрий Сычев
ФК Крылья Советов (Самара)
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