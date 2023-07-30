Дркушич назвал игрока «Сочи» с ужасным вкусом в одежде

Сегодня, 13:40
Защитник «Сочи» Ваня Дркушич назвал футболиста с ужасным стилем одежды.
— Родригао — лучший партнер, с которым ты играл?
— Думаю, он лучший защитник, с которым я играл. Но у меня был партнер в Словении, мы вместе поиграли в сборной. Давид Брекало. Я считаю его лучшим.
— Есть ли в «Сочи» такой игрок, у которого ужасный стиль одежды?
— Есть, Амир Батырев. Вообще катастрофа. Ну, он молодой, еще есть шанс исправиться, — цитирует Дркушича «РБ Спорт».
23-летний словенец выступает за «Сочи» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 1 матч в РПЛ, в котором отметился голом в ворота «Балтики» (2:0).