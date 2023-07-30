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Сегодня, 11:48

Дркушич сообщил, что за 10 миллионов евро прямо сейчас завершил бы карьеру

Виктория Кравченко
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Защитник «Сочи» Ваня Дркушич признался, что завершил бы карьеру прямо сейчас, если бы ему дали крупную сумму денег в размере 10 миллионов евро.

— Если бы тебе сейчас предложили 5 миллионов евро, чтобы ты закончил футбольную карьеру, ты бы согласился?

— (После долгой паузы.) 5 миллионов евро, да? Нет (детектор показывает, что это ложь).

— Ладно, давай, чтобы ты не сомневался. € 10 млн евро и ты прямо сейчас заканчиваешь.

— За 10 миллионов евро — да, — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

Контракт словенца с командой рассчитан до 30 июня 2025 года.

ФК Сочи
Ваня Дркушич
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