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Сегодня, 14:16

Дркушич заявил, что словенские футболисты сильнее российских

Виктория Кравченко
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Защитник «Сочи» Ваня Дркушич сравнил российских и словенских футболистов. Он считает, что словенцы сильнее россиян.

— Словенские футболисты сильнее российских?

— Фух... Думаю, да. Я играю за Словению, думаю, что да.

— Российские футболисты есть в Европе. Например, у Головина хороший сезон.

— Ну, я не смотрел, как он играет. Но здесь в России мне очень понравился Пиняев, Тюкавин, Чалов, Дивеев. Есть много хороших футболистов.

— А в «Сочи» кто из российских футболистов тебе нравится?

— Макарчук, — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

23-летний словенец выступает за «Сочи» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 1 матч в РПЛ, в котором отметился голом в ворота «Балтики» (2:0).

ФК Сочи
Ваня Дркушич
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