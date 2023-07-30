Дркушич заявил, что словенские футболисты сильнее российских

Сегодня, 14:16
Защитник «Сочи» Ваня Дркушич сравнил российских и словенских футболистов. Он считает, что словенцы сильнее россиян.
— Словенские футболисты сильнее российских?
— Фух... Думаю, да. Я играю за Словению, думаю, что да.
— Российские футболисты есть в Европе. Например, у Головина хороший сезон.
— Ну, я не смотрел, как он играет. Но здесь в России мне очень понравился Пиняев, Тюкавин, Чалов, Дивеев. Есть много хороших футболистов.
— А в «Сочи» кто из российских футболистов тебе нравится?
— Макарчук, — цитирует Дркушича «РБ Спорт».
23-летний словенец выступает за «Сочи» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 1 матч в РПЛ, в котором отметился голом в ворота «Балтики» (2:0).