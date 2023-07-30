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Сегодня, 14:16

Эджуке, приостановивший контракт с ЦСКА, перешел в «Антверпен»

Футболист ЦСКА Эджуке подписал контракт с «Антверпеном»
Игнат Заздравин
Корреспондент
Чидера Эджуке.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке проведет ближайший сезон в «Антверпене», сообщается на официальном сайте бельгийского клуба.

25-летний нигериец во второй раз воспользовался возможностью приостановить контракт с армейцами. В прошлом сезоне он провел 21 матч за «Герту», отметившись тремя результативными передачами.

Эджуке стал игроком ЦСКА в 2020 году. Его контракт с красно-синими рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире.

Футбол
ФК Антверпен
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
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