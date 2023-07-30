Эджуке, приостановивший контракт с ЦСКА, перешел в «Антверпен»

Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке проведет ближайший сезон в «Антверпене», сообщается на официальном сайте бельгийского клуба.

25-летний нигериец во второй раз воспользовался возможностью приостановить контракт с армейцами. В прошлом сезоне он провел 21 матч за «Герту», отметившись тремя результативными передачами.

Эджуке стал игроком ЦСКА в 2020 году. Его контракт с красно-синими рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.

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