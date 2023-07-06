Дьяков отреагировал на высказывание Шунина в адрес Йокановича

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал на высказывание голкипера бело-голубых Антона Шунина в адрес бывшего главного тренера команды Славиши Йокановича.

«Если у игрков «Динамо» не было конфликтов с Йокановичем, и разборки не выносились на всеобщее обозрение, то так высказываться некорректно. Надо, чтобы все осталось внутри коллектива. Либо высказывайтесь в то время, когда тренер в команде, или если сам Славиша после ухода поливает грязью кого-то. Но Йоканович ушел, молчит, в клубе тренирует Личка, забудьте пришедший сезон и готовьтесь к новому. Сейчас может быть сам Марцел сидит и думает, что его потом будут за спиной поливать грязью, когда он уйдет из клуба. Надо двигаться дальше, забыть того тренера, жизнь не закончена. Обиды остаются у тех, кто мало играл, это было, есть и будет. Футболист всегда хочет играть, поэтому, когда он сидит на замене, он не доволен. Почему тогда про Славишу так говорит Шунин? Капитаном уже был Фомин, Шунин замом. Но Антон всю жизнь провел в «Динамо», поэтому ему виднее как себя вести. Тут у каждого свое мнение, и все вправе его высказывать», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

Ранее Шунин заявил, что на тренировках «Динамо» рассказал, что на тренировках московского клуба при Славише Йокановиче был балаган.

Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 года. 14 мая 2023 года 54-летний серб был отправлен в отставку. Новым главным тренером «Динамо» стал чешский специалист Марцел Личка.