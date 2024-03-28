Дьяков: «Черчесов абы куда не пойдет. В РПЛ он явно рассмотрит предложения от топов»

Бывший защитник сборной России Виталий Дьяков поделился мнением о возможном новом клубе экс-тренера «Спартака» Станислава Черчесова.

«Понятно, что абы куда он не пойдет работать. Черчесов добился шикарного результата со сборной, в «Ференцвароше» тоже. В РПЛ он явно рассмотрит предложения команд, которые будут бороться за чемпионство. Возможно, «Спартак», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

Последним клубом для 60-летнего Черчесова является «Ференцварош». Российский специалист покинул венгерскую команду в июле прошлого года. Также наставник руководил сборной России, «Легией», «Динамо», «Амкаром» и «Спартаком».