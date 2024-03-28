Кукуян назначен на матч «Динамо» — «Ростов»

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 22-го тура чемпионата России.

29 марта (пятница)

«Динамо» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Гурбанов, Владислав Назаров; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Олег Соколов.

30 марта (суббота)

«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев.

«Сочи» — ЦСКА: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Виктор Кулагин.

«Балтика» — «Пари НН»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Игорь Панин; инспектор — Сергей Зуев.

«Спартак» — «Урал»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Александр Гвардис.

31 марта (воскресенье)

«Факел» — «Оренбург»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Владимир Сельдяков; инспектор — Александр Гончар.

«Рубин» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Алексей Тюмин.

«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. На второй строчке «Краснодар» (39 очков), замыкает тройку «Динамо» (38).