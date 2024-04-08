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Сегодня, 17:20

Дьяков: «Надеюсь, футболисты и тренеры «Динамо» поддержат Лещука, чтобы он не ушел в какой-то панический стресс»

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал на ошибки голкипера «Динамо» Игоря Лещука в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Разговоры о возможной сдаче матча — это какие-то домыслы. Лещук очень долгое время в системе клуба. Еще я его застал, и мы были вместе с «Динамо». Он очень долго ждал свой шанс и столько лет провел, будучи вторым, третьим, и вот шанс пришел: он стал основным, а тут какие-то сдачи. Тем более, когда команда борется за чемпионство! Лещук сам прекрасно понимает, что ошибся, и ему со всех сторон достается. Надеюсь, футболисты и тренерский штаб поддержат его, чтобы он не ушел в какой-то панический стресс», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

После 22 матчей «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Бело-голубые уступают лидирующему «Зениту» шесть баллов.

Источник: Metaratings.ru
Виталий Дьяков
Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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