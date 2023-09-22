Дюков назвал невозможной выдачу wild-card командам медиалиги для участия в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной выдаче wild-card командам медиалиги для участия в РПЛ.

— Представители медиалиги неоднократно обращались к вам с просьбой дать wild-card для игры в РПЛ.

— Нет, это невозможно. Действует спортивный принцип, есть путь отбора — начиная со второй лиги. Если они его пройдут, смогут стать участниками РПЛ.

— Некоторые медиакоманды имеют больше трафика и просмотров, чем клубы из РПЛ.

— Российская премьер-лига и официальные футбольные соревнования — это все же про футбол, а не про медийные показатели. Если мы будем вручать медали, исходя из количества болельщиков, подписчиков, долей и рейтингов — тогда они займут важное место, но в таком случае это уже будет не премьер-лига, а медиалига.